URGENT: DÃ©mission du gouvernement de M. Ismail Bedde Cheikh Sidiya

AMI - Le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a reçu jeudi matin au Palais présidentiel à Nouakchott la démission du gouvernement M. Ismail Bedde Cheikh Sidiya.



M. Ismail Ould Bedde Ould Cheikh Sidiya, l’ancien Premier ministre a, après avoir présenté la démission de son gouvernement déclaré : « J’ai eu l’honneur d’être reçu en audience par Son excellence le Président de la République auquel j’ai remis la démission du gouvernement.



C’était une occasion au cours de laquelle je l’ai remercié pour la confiance qu’il a placée en moi au cours de cette période.



Je saisis cette circonstance, pour remercier également l’équipe gouvernementale pour les efforts consentis tout au long de cette période.



Je vous remercie ».









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité