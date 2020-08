Mauritanie : biographie du nouveau Premier Ministre

Sahara Médias - Le président mauritanien Mohamed O. Cheikh Ghazouani a chargé l’ingénieur Mohamed O. Bilal de former un nouveau gouvernement, après la démission de l’ancien premier ministre Ismael O. Bedde O. Cheikh Sidiya.



La biographie du nouveau premier ministre en quelques lignes. Selon les sources de Sahara Medias le nouveau premier ministre, né en 1963 à Rosso, est originaire de la zone de Keur Macène, localité de M’Balal, titulaire d’un diplôme d’ingénieur hydraulique obtenu en 1990 en Algérie.



Il avait entamé sa carrière comme coordinateur national des micro-projets (vivres contre travail) dans la wilaya de l’Assaba avant d’être nommé en 1993 chef de service des études et de la programmation à la direction de développement au commissariat à la sécurité alimentaire, puis directeur adjoint au CSA chargé de la lutte contre la pauvreté en 2000.



En 2001 il a travaillé comme expert consultant à l’agence de développement urbain avant d’être nommé en 2002 directeur des infrastructures dans la même agence.



Il entre au gouvernement en 2007 comme ministre de l’équipement, de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire dans le gouvernement de Zeine O. Zeidane, alors premier ministre du président Sidi Mohamed O. Cheikh Abdallahi.



Lors de la présidence de Mohamed O. Abdel Aziz il a occupé brièvement le poste de directeur général de la SOMELEC avant d’être remplacé pour avoir eu des divergences avec lui à propos de la gestion des marchés publics de la société.



Mohamed O. Bilal était, jusqu’à sa nomination ce jeudi au poste de premier ministre, conseiller au premier ministère.









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité