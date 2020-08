Mauritanie : dÃ©but des enquÃªtes prÃ©liminaires Ã  propos des dossiers de corruption

Sahara Médias - Des sources judiciaires ont déclaré à Sahara Medias que la police a entamé ce jeudi les enquêtes préliminaires à propos des dossiers de corruption transmis à la justice par la commission d’enquête parlementaire.



Selon les mêmes sources la police a entamé l’enquête sous l’autorité directe du procureur de la république de Nouakchott-ouest. A l’issue des enquêtes les personnes et les procès-verbaux seront transmis au procureur de la république pour que commence ensuite la phase d’accusation.



Le parquet général avait annoncé hier que le pôle chargé de la lutte contre la corruption avait pris possession du dossier des enquêtes et que les investigations et les enquêtes seront menées en toute impartialité conformément aux règles et critères définis par les procédures judiciaires.



Le parquet général a réaffirmé que toute personne dont la responsabilité sera prouvée à l’issue des enquêtes sera poursuivie et déféré devant la justice compétente pour recevoir la peine qu’elle mérite, dans un procès équitable et respectueux des droits de la défense.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité