Alassane Ouattara annonce sa candidature pour la prÃ©sidentielle 2020

Alassane Ouattara a annoncé sa candidature pour la présidentielle 2020 en Côte d'Ivoire, au cours de son discours à la Nation ce 6 août 2020.



Le président Alassane Ouattara a annoncé ce jeudi 6 août 2020 qu’il sera le candidat du RHDP à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020.



Alassane Ouattara avait promis s’adresser à ses militants lors du Conseil politique le 29 juillet 2020, en vue de se prononcer sur sa candidature à l’élection présidentielle 2020.



Celui-ci a choisi cette date mémorable du 6 août 2020 pour annoncer cette candidature.



Henri Konan Bédié candidat déclaré du PDCI-RDA à cette présidentielle, affirmait sur France 24 le 29 juillet 2020, qu’un troisième mandat du président Ouattara serait illégal. « Un 3e mandat de Ouattara serait illégal et le peuple serait prêt à s’opposer à cette candidature », affirmait Bédié.



Par Hind Talha













