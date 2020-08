Mauritanie - Biram D. Abeid : La dÃ©mission de O. Cheikh Sidiya est logique

Al-akhbar - La démission du gouvernement de Ismail Ould Bedde Ould Cheikh Sidiya est logique parce qu’il n’a pas pu avancer dans des questions cruciales de la Mauritanie et beaucoup de ses membres sont accablés par le rapport de la CEP sur la gabegie, selon l'opposant Biram Dah Abeid, qui était interrogé ce jeudi par Alakhbar.



Ismail Ould Bedde Ould Cheikh Sidiya a démissionné de son poste de Premier Ministre quelques heures après la transmission du rapport de la commission d'enquête parlementaire à la justice dans lequel il est cité en que signataire d’une convention douteuse.













