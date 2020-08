Prison dâ€™Aleg : une tentative dâ€™Ã©vasion dÃ©jouÃ©e par des gardes pÃ©nitenciers

Tawary - Ce jeudi 6 août 2020, en début de matinée, des éléments de la garde en service à la Maison d’Arrêt d’Aleg, au centre du pays, ont déjoué une tentative d’évasion de quelques détenus, a-t-on appris.



Selon des informations qui nous sont parvenues de la ville d’Aleg, les prisonniers avaient réussi à sortir de la prison et il a fallu aux gardes d’effectuer des tirs de sommation pour les empêcher de prendre la poudre d’escampette.



De ce fait, les prisonniers se sont rendus aux mains des gardes qui les ont ramenés dans les cellules, dit-on.



Située hors de la ville, la Maison d’Arrêt et correctionnelle d’Aleg est l’une des plus grandes prisons du pays construite sous les ordres de l’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz pour désengorger les prisons de Nouakchott et de Rosso.













