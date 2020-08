SociÃ©tÃ© GÃ©nÃ©rale Mauritanie, communiquÃ© de presse : ouverture agence TEYARETT

Société Générale Mauritanie - Société Générale Mauritanie a ouvert lundi 3 août 2020 les portes de sa nouvelle agence TEYARETT.



Fidèle à son modèle de banquede proximité, Société Générale Mauritanie s’installe à TEYARETT dans un espace moderne avec des produits et services adaptés aux besoins de la clientèle.



Société Générale Mauritanie poursuit également le développement de son réseau de Distributeurs Automatiques de Billets (DAB) au niveau des stations TOTAL suivantes :



-un Distributeur à la Station TOTAL située sur la Route de l’Espoir,



-un Distributeur à la Station TOTAL Bagdad,



-un Distributeur et un Point Banque à la stationTOTAL située en face du commissariat de Police TEYARETT 1.



Société Générale Mauritanie compte désormais 12 agences bancaires et 27 distributeurs automatiques de billets en Mauritanie.



Contacts presse :



Boussire KANE +222 30 50 03 75 kane.boussire@socgen.com



Abdel Aziz BOUGHALEB Num +222 48 32 48 30 abdelaziz.boughaleb@socgen.com













