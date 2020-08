Une dÃ©lÃ©gation officielle mauritanienne Ã  Kaolack pour prÃ©senter les condolÃ©ances Ã  la famille Niass

Sahara Médias - La Mauritanie a dépêché une délégation officielle à Kaolack dirigée par le ministre des affaires islamiques et de l’enseignement originel dans le gouvernement chargé de la gestion des affaires courantes, Dah O. Sidi O. Amar Taleb, afin de présenter les condoléances après le décès du Khalife général de la confrérie Niass, Cheikh Tijani Niass.



Le ministre a présenté les condoléances au peuple sénégalais en général et les adeptes de la confrérie tijania Al Ibrahimiya en particulier au nom du président Mohamed O. Cheikh Ghazouani, le gouvernement et le peuple mauritanien.



Selon l’agence mauritanienne d’information la délégation a été accueillie à dix kilomètres de la « ville Bay » par le porte-parole officiel du khalifat Mahi Cissé, et un grand nombre d’adeptes de la Tarîqa et a participé à la cérémonie d’enterrement.



La délégation a ensuite été reçue par le nouveau khalife général Cheikh Mouhamedou Mahi Niass, lors d’une cérémonie funéraire riche en émotions et recueillement, au cours de laquelle le ministre et le nouveau khalife se sont échangés des discours.



Le ministre a réaffirmé l’intérêt porté par le président de la république aux relations bilatérales ancestrales, tandis que le khalife a chargé le ministre de transmettre les remerciements de la confrérie Al Ibrahimiya au président de la république, le gouvernement et le peuple mauritaniens, avant de souhaiter davantage de progrès, de stabilité et de prospérité à la Mauritanie.



Le ministre était accompagné au cours de son voyage par le chargé d’affaires à l’ambassade de Mauritanie au Sénégal, le représentant du centre culturel à Dakar en plus du président de la colonie mauritanienne au Sénégal.









