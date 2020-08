Rapport CEP : Ould Hademine, Ould Oudaa et Amal Mint Maouloud devant la police des crimes Ã©conomiques

Alakhbar - La police chargée des crimes économiques a convoqué vendredi 7 août courant dans la soirée, l'ancien Premier ministre, Yahya Ould Hademine ainsi que d'autres responsables de l’ère de gouvernance de l’ex-président Mohamed Ould Abdel Aziz.



Ont été convoqués en plus de Ould Hademine, l’ex-ministre Mohamed Abdallahi Ould Oudaa et Amal Mint Maouloud, qui occupe actuellement le poste de Directrice Générale de la compagnie aérienne nationale, Mauritania Airlines.



Le Parquet Général prés de la wilaya de Nouakchott-Ouest avait réceptionné au cours de ces dernières 48 heures le rapport de la Commission d’Enquête Parlementaire (CEP), qui lui a été transmis par le Procureur de la République afin de procéder aux auditions des personnes qui y sont impliquées.



Edité par Al-akhbar



Traduit de l’Arabe par Cridem



L'Article Original













