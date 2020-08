Un long entretien Ã  huis clos entre le PrÃ©sident et le nouveau PM

Tawary - Le nouveau premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal a été reçu, aujourd’hui, vendredi 07 août 2020, en début de journée, par le président de la République, M. Mohamed Ould cheikh El Ghazouani dans son bureau au palais présidentiel.



Selon nos sources, le premier entretien entre les deux hommes a duré plus d’une heure d’horloge. Au terme de la réunion, le Premier ministre a regagné son bureau au premier ministère. Selon des analystes, la réunion aurait porté sur les consultations sur la formation du prochain gouvernement.



Nous rappelons que le nouveau premier ministre a été nommé, jeudi, quelques instants après la démission du premier gouvernement du président Ghazouani formé le 09 Août 2019.