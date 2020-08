Le RFD soutient le peuple libanais

RFD - Nous avons appris, avec une profonde tristesse et une indicible douleur, la nouvelle de l’explosion survenue dans le port de Beyrouth, en République sœur du Liban.



Cette catastrophe a coûté la vie à des dizaines de martyrs et fait des milliers de blessés, alors que des dizaines de personnes sont encore portées disparues. Elle a également causé d'énormes pertes en biens et détruit, en grande partie, le port de Beyrouth.



Face à cette tragédie, le Président Ahmed Ould Daddah et l’ensemble des militants et cadres du Rassemblement des Forces Démocratiques (RFD) :



- expriment leur solidarité envers le peuple frère du Liban, ainsi que leur soutien à nos chers compatriotes d'origine libanaise ;



- adressent leurs sincères condoléances aux familles des martyrs, souhaitent un prompt rétablissement aux blessés et espèrent que les efforts de recherche des disparus soient couronnés de succès ;



- lancent un appel à la communauté internationale et à toutes les bonnes volontés à travers le monde, pour soutenir le peuple libanais, afin qu’il puisse surmonter cette épreuve.



Nouakchott, le 18 Dhou Al-Hijja 1441 - 08/08/2020













