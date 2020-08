Concours DJ : MJ met Ã  lâ€™honneur la Mauritanie

Kassataya - Plutôt connu pour ses universités coraniques et son million de poètes, la Mauritanie recèle aussi des talents cachés dans les cultures urbaines et plus précisément dans le milieu des disc jockey.



Et c’est bien dans ce domaine qu’excelle DJ MJ dont le doigté et le sens aigu du mix détone jusqu’à Abdidjan, qui s’est transformé en capitale africaine des battles de DJ venu d’un peu partout d’Afrique. Ainsi, Abidjan capitale de la fête a vibré aux rythmes de compositions venus de la Mauritanie.



Ne connaissant de la Mauritanie que ses commerçants et épiciers, les ivoiriens étaient surpris de voir un mauritanien se qualifier pour cette première édition de DJ Battle Africa.



Pour DJ MJ ce concours « c’est avant tout de l’échange d’expérience à travers les résidences artistiques et la création de réseau au niveau continental ».



Ce natif de Rosso qui a fait danser plusieurs générations de mauritaniens se dit « fier de représenter la mauritanien dans un domaine où ils sont peu connus ».



DJ résident au Palacio, le Restaurant Lounge le plus branché de Nouakchott, DJ MJ qui se sent à l’aise sur ses platines Ddjsx 2 Pionner, enchaine mixage et composition, au bonheur d’une clientèle métissée, venue le temps d’un week-end se défouler.



MJ qui a la passion au bout des doigts est un spécialiste des rythmes de discothèque internationale qu’il agrémente de musique mauritanienne pour faire vibrer son public.



Pour ce DJ du désert « la musique est une cuisine et il faut s’adapter au gout de ceux qui viennent savourer votre savoir-faire ».



Ainsi, la technique, l’inspiration et les compositions de DJ MJ n’ont pas laissé indifférent le jury et le public d’Abidjan lors de cette première édition. Avec 35 points le prodige mauritanien a été coiffé par DJ Omix du Mali à 3 points prêts.



DJ MJ qui s’arrête à la porte de la petite finale se dit « honoré d’avoir représenté ses autres pairs DJ mauritaniens ».



