La dÃ©mission du premier ministre Ismail Ould Cheikh Sidiya vue par l'ancien sÃ©nateur Ould Ghadde

Mourassiloun - L'ancien sénateur Mohamed Ould Ghadde a qualifié la démission du gouvernement mauritanien, au lendemain de la publication du rapport de la commission d'enquête parlementaire de nouveau et inédit style dans le pays et en Afrique.



C’est un grand pas qui suscite l’espoir, a-t-il posté dans un tweet publié sur sa page Facebook.



Ce que nous voulons dorénavant, ce sont des messages clairs qui sèment la terreur dans les esprits de tous ceux qui sont chargés de gérer les biens publics et selon lesquels, il n'y aura pas de tolérance zéro sur la question.



L'ancien Premier ministre Ismail Ould Badde Ould Cheikh Sidiya avait présenté jeudi dernier, la démission de son gouvernement au président Mohamed Ould Ghazouani, lequel a chargé l'ingénieur Mohamed Ould Bilal de coordonner l’action gouvernemental et de former une nouvelle équipe.



Edité par Mourassiloun



Traduit de l’Arabe par Cridem



