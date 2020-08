(COVID-19) le gouvernement sÃ©nÃ©gal annonce de nouvelles mesures pour lutter contre la pandÃ©mie

Xinhuanet - Le gouvernement sénégalais a pris ce vendredi une série de mesures avec "effet immédiat" dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie de COVID-19, avertissant que leur violation exposerait les contrevenants à des sanctions pénales, a appris Xinhua de source officielle.



Selon le ministre sénégalais de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye, les rassemblements sont interdits au niveau des plages, des terrains de sports, des espaces publics et des salles de spectacle.



Parmi les autres mesures figurent l'interdiction de toute manifestation sur la voie publique, spécialement dans la région de Dakar, et le port obligatoire du masque dans les services de l'administration et du privé, dans les commerces et dans les transports.



Le ministre de l'Intérieur a également insisté sur le respect scrupuleux des arrêtés du ministre des Transports relativement aux nombres de places autorisés dans les transports en commun.



"Toute violation de ces dispositions expose son auteur à des sanctions pénales pouvant aller de l'amende à l'emprisonnement conformément aux dispositions du Code des contraventions", a-t-il prévenu.



Le président sénégalais Macky Sall a demandé mercredi, lors du Conseil des ministres, à son gouvernement de déployer "un dispositif spécial" permettant aux services de sécurité de contrôler l'accès aux lieux publics dans le pays.



A ce jour, le Sénégal a compté 10.887 cas confirmés de COVID-19, dont 225 décès et 7.186 guérisons.













