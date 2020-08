AMI - La Présidence de la République communique:



Par décret en date de ce jour est nommé:



Ministre secrétaire général de la Présidence de la République:



M. Adama Bocar Soko



Avant sa nomination à ce poste, M. Adama Bocar Soko occupait le poste de Ministre de l'Enseignement fondamental et de la Réforme de l'éducation nationale, dans le gouvernement de Ismail Cheikh Ould Bedda.