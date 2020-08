Affaire ATTM/Mohamed Ould Bilal : l'ancien PM Waghef prend le contre-pied des propos du dÃ©putÃ© Ould Cheibany

Mourassiloun – Répondant à une question relative à la présumée responsabilité de la société ATTM d’un marché exécuté au PK 70 de la route Nouakchott-Akjoujt et relatif entre autres à la construction d’une habitation pour le compte de l’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz, le leader au sein de l’UPR au pouvoir et rapporteur de la commission d’enquête parlementaire Ahmed Ould Waghef répond sans équivoque :



«Je ne considère pas que la direction d'ATTM assume une quelconque responsabilité concernant le marché du PK 70, car cette société n'était que le maitre d’ouvrage et n’avait donc pas d’autorité ni de fait ni par délégation.



C’est au contraire la Fondation SNIM qui est l’autorité de supervision et c’est la SNIM qui en est le bailleur ».



Cette réponse intervient dans le cadre d’une mise au clair d’un commentaire fait précédemment par le Vice-président de la commission d’enquête parlementaire Souvi Ould Cheïbany, dans une question relative au même marché.



Edité par Mourassiloun



Traduit de l’Arabe par Cridem



