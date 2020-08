Arrestation de 6 personnes et saisie dâ€™une quantitÃ© de drogue

Tawary - Une quantité de drogue estimée à un kilogramme a été saisie, samedi 08 Août 2020, en début d’après-midi, par les éléments d'un poste mobile de la gendarmerie nationale au PK 80 à l’entrée de Tiguend sur la route Rosso-Nouakchott.



C’est dans une opération qui s’est également soldée par l’arrestation de 6 individus, a indiqué notre source. Réalisée dans le cadre d'un travail d’investigation entre Rosso et l’arrondissement de Tiguend, depuis l’ouverture du trafic routier après la levée des restrictions liées au covid-19, précise la source.



Les investigations de terrain ont permis la localisation du véhicule et des passagers suspects venant de Rosso, aussitôt au poste, la voiture a été ainsi arrêtée et c'est au cours de la fouille que le colis a été découvert, a-t-on encore détaillé.



La voiture de marque Renault et ses passagers ont été conduits à la Brigade de la gendarmerie de Tiguend. A la fin de l'enquête, un dossier judiciaire sera établi à l’encontre des personnes arrêtées pour leur transfert devant les instances judiciaires dans les prochains jours, précise la source.



Par A.SIDI













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité