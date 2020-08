Mali: le Premier ministre Boubou CissÃ© prÃ©sente sa feuille de route de sortie de crise

RFI Afrique - Après avoir reçu, vendredi, du président malien Ibrahim Boubacar Kéita, sa lettre de mission, le Premier ministre malien, Boubou Cissé, a élaboré une feuille de route de sortie de crise.



Il a entamé, dans ce cadre, une série de rencontres avec la classe politique malienne. Samedi, il a ouvert les consultations en recevant la majorité présidentielle qui a amendé le document, avant de l'adopter.



Le document, qui prend en compte les recommandations de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest pour sortir de la crise malienne, va plus loin. Il appelle à un rassemblement national pour une gouvernance plus vertueuse.



Pour avoir des élections transparentes, le Premier ministre propose la création d’un organe unique de gestion des élections. Et puis, il remet sur la table une décision du dernier dialogue national inclusif qui ne figurait pas à la une des résolutions: le dialogue avec les jihadistes maliens.



Après sa rencontre avec, les partis de la majorité, Boubou Cissé est plutôt satisfait. « La majorité a eu à faire des propositions, des commentaires qui ont été pris en charge. Un nouveau document a été élaboré et validé aujourd’hui (samedi) par la mouvance présidentielle. »



Et à l’opposition, il tend la main: « Le message que je souhaite lancer aux acteurs de l’opposition, en particulier au mouvement du 5 juin, le M5, c’est d’accepter cette demande de dialogue »



Pour le moment, les opposants ne sont plutôt pas prêts à discuter avec lui de ces propositions de sortie de crise.



De notre correspondant à Bamako,

Serge Daniel













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité