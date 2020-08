Point de presse cet aprÃ¨s-midi Ã  la prÃ©sidence de la rÃ©publique

Saharamédias - Une source de la présidence de la république a révélé à Sahara Medias que la présidence de la république organisera cet après-midi un point de presse au palais présidentiel.



Selon notre source il sera question d’une déclaration mais pas du président de la république. D’autres sources croient savoir que c’est le nouveau ministre secrétaire général de la présidence, nommé ce dimanche, Adama Bocar Sonko, qui révèlera la composition du nouveau gouvernement lors de ce point de presse.



La présidence a convoqué un groupe de photographes pour assister à ce point de presse qui sera limité à une déclaration.