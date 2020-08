CommuniquÃ© de l'Ordre des Notaires de Mauritanie

ONM - L’Ordre National des Notaires se félicite de l’élection d’un nouveau bâtonnier Maître Brahim O. Ebety au poste de bâtonnier de l’ordre des avocats.



Me Ould Ebety, Avocat d’expérience, sera, à coup sûr, une valeur ajoutée à la profession d’Avocat dans notre Pays, et un gage d’un partenariat fécond entre la Profession d’Avocat et celle de Notaires que nous appelons de nos vœux.



L’Ordre des notaires saisit l’occasion pour féliciter le Candidat Maître Mohamed Ahmed O. El Hadj Sidi tout aussi méritant et la commission de supervision dirigée par ME CHEIKH HINDY bâtonnier sortant pour l’exemplarité du scrutin organisant les élections du barreau mauritanien.



Pour le Bureau de l’Ordre National des Notaires le SG de l’Ordre.



Maître Thioye Mamadou SOW.













