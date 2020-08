Ould Hademine : Mon pari sur ma carriÃ¨re professinnelle dissipe le choc que je subis

Adrar Info - L’ancien Premier ministre Yahya Ould Hademine a déclaré que l’apparition de son nom sur « une liste accusée de dilapidation des richesses de la nation constitue un grand choc, mais mon pari sur ma carrière professionnelle tout au long de mes fonctions dans diverses domaines, dissipe tout ce choc ».



Ould Hademine a ajouté dans un communiqué, dont une copie est parvenue à Al-Akhbar :



«Ma joie d’être dans un Etat de droit me rassure sur les différents cheminements que suivrait le dossier (enquête de la CEP) qui, je l’espère, révélera finalement ceux qui ont travaillé dur et ont réussi, ceux qui ont travaillé dur et commis des erreurs et ceux dont les efforts étaient destinés à d’autres fins et turpitudes.»



Ould Hademine a déclaré: « Il est du droit de tout Mauritanien libre, d’être satisfait des caractéristiques de l’Etat de droit, d’être satisfait de l’enquête menée par des représentants du peuple sur ce qui est arrivé à la richesse du peuple et d’être à l’aise de l’exercice par la justice de l’enquête sur des dossiers qui diffèrent de toutes les considérations nationales traditionnelles. »



L’ancien Premier ministre a révélé dans son communiqué qu'« une ou deux personnes portant en elles, les rancunes et les hostilités du passé, ont réussi à se joindre à la commission d’enquête parlementaire, rancunes et hostilités qui auraient dû rester dans le cadre de la politique de circonstance et non pas exportées vers l’espace réservé à d’autres considérations et intérêts nationaux ».



Source : https://www.alakhbar.info/?q=node/27277



Traduit par adrar.info













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité