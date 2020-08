[VIDEO] Mauritanie, annonce de la composition du gouvernement dirigÃ© par Mohamed Ould Bilal

Le nouveau gouvernement dirigé par Mohamed Ould Bilal a été dévoilé ce dimanche 09 août, dans l’après-midi.



La composition du nouveau Gouvernement a été annoncée par le Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République, Adama Bocar Soko.



La Présidence de la République a annoncé jeudi 06 août la nomination de Mohamed Ould Bilal au poste de Premier ministre, succédant à Ismael O. Bedde O. Cheikh Sidiya qui avait remis la démission de son gouvernement au président de la République, qui l’a acceptée.



La liste du Gouvernement :



Ministre de la Justice: MOHAMED MAHMOUD OULD CHEIKH ABDALLAH





Ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l’étranger: ISMAEL OULD CHEIKH AHMED





Ministre de la Défense nationale: HANENA OULD SIDI





Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation: MOHAMED SALEM OULD MERZOUG





Ministre de l’Economie et de l’industrie: OUSMANE KANE





Ministre des Finances: MOHAMED LEMINE OULD DHEHBY





Ministre des Affaires islamiques et de l’Enseignement originel: DAH OULD SIDI OULD AMAR TALEB





Ministre du Pétrole, de l’Energie et des Mines: ABDEL SALAM OULD MOHAMED SALEH





Ministre de la Fonction publique, du Travail, et de la Modernisation de l’administration: KAMARA SALOUM MOHAMED





Ministre de la Santé: MOHAMED NEZIROU OULD HAMID





Ministre des Pêches et de l’Economie maritime: ABDEL AZIZ OULD DAHI





Ministre du Commerce et du Tourisme: NAHA MINT MOUKHNASS





Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire: KHADIJAH MINT CHEIKH BOUKAH





Ministre du Développement rural: DY OULD ZEIN





Ministre de l’Equipement et des Transports: MOHAMEDOU OULD M’HAIMID





Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement: SIDI AHMED OULD MOHAMED





Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Technologies de l’information et de la communication: SIDI OULD SALEM





Ministre de la Culture, de l’Artisanat et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement: LEMRABOTT OULD BENAHI





Ministre de l’emploie de la Jeunesse et des Sports: TALEB OULD SIDI AHMED





Ministre des Affaires sociales, de l’Enfance et de la Famille: NAHA MINT CHEIKH SIDYA





Ministre de l’Environnement et du Développement durable: MARIAM BEKAYE





Ministre Secrétaire Générale du gouvernement: AHMED TIJANE THIAM





