Mali : Barkhane : le gÃ©nÃ©ral Facon passe le flambeau au gÃ©nÃ©ral Conruyt

Mali Actu - Le général de division de la Force française Barkhane, Pascal Facon a transmis le commandement de la mission au général de division Marc Conruyt. La cérémonie de passation a eu lieu le lundi 3 août 2020 sur la base de N’Djamena, au Tchad.



Selon le communiqué de presse du 6 août 2020 de Barkhane, le mandat du général Facon a été marqué par la mise en œuvre de la stratégie définie lors du sommet de Pau le 13 janvier 2020. « Après plusieurs entrevues avec les militaires français déployés, auxquels il a témoigné de l’excellence de leur engagement, et avec les principaux partenaires sahéliens à Gao, Niamey et Bamako pour souligner leur montée en puissance continue », précise-t-on dans le communiqué.



Le général de division Marc Conruyt entend poursuivre le renforcement de la coopération avec les armées des pays de la force conjointe du G5 Sahel, indique-t-on. Rappelons quel’opération Barkhane a étélancée le 1er août 2014. Elle est conduite par les armées françaises en collaboration avec les pays du sahel.



Cette mission repose sur une approche stratégique fondée sur une logique de partenariatavec les principaux pays de la bande sahélo-saharienne (BSS) : Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, etTchad. Elle regroupe environ 5100 militaires dont la mission consiste à lutter contre les groupes armésterroristes et à soutenir les forces armées des pays partenaires afin qu’elles puissent prendre en compte cette menace.











