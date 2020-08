Rag et Ira : quelle attitude face Ã  la mini-ouverture de Ghazouani?

RAG - Participer au gouvernement, dénature complètement la lutte que nous menons et qui nous a coûté l'emprisonnement, les larmes et le sang, les critiques les plus acerbes et sans fondements, les exactions et injustices flagrantes... la liste est longue.



Si donc nous participons au gouvernement cela peut vouloir dire que c'est cela la finalité de notre lutte. Or nous avons un projet de société bien différent du projet en réalisation.



Cependant nous sommes preneurs de tout ce qui va dans le sens d'une Mauritanie juste, égalitaire et de droit ou chaque citoyen, quelle que soient sa couleur et sa culture se sentira heureux chez lui et nous continuerons à dénoncer et à nous élever énergiquement contre tout ce qui est de nature à menacer l'unité et la cohabitation nationales ou qui consiste à perpétuer la gouvernance gabegiste du pays.



On ne peut pas dire que cette nomination constitue une première dans lhistoire politique de la Mauritanie , puisque d'autres hratine ont déjà été PM. Ce que l'on peut s'aventurer à dire c'est que cette nomination peut être considérée comme positive dans le sens où le concerné est un jeune cadre competant , appartenant à une couche opprimée, n'ayant jamais trempé dans de sales affaires.



Au tournant où le RAG l'attend, c'est la gestion dans le sens vécu par les mauritaniens depuis toujours ou dans le sens du changement duquel le peuple est assoiffé. C'est ce à quoi nous nous attendons de la part d'un PM qu'il soit Hartani, Maure ou Negroafricain.



Nous nous refusons d'être entraînés dans le cadre de cette étiquette ( de sectaires, de racistes, de régionalistes) que l'on veut nous coller pour nous maintenir dans la situation d'esclaves opprimés.



Nous attendons du prochain gouvernement des signes forts mettant en évidence la volonté politique de divorcer complètement avec le déjà vu.



Ce divorce doit se manifester à travers la reconnaissance des partis politiques et des Mouvements et des organisations de la société civile jusqu'à présent privés injustement de leur récépissé, comme ce divorce doit également se manifester par le respect scrupuleux de la justice et de la bonne gestion du patrimoine national.



Nous, nous considérons que si la Mauritanie a depuis toujours piétiné, c'est essentiellement par manque d'ouverture aussi bien de la part des pouvoirs que de la part des oppositions et ceux qui en payent les pots cassés ce sont les populations en général et plus particulièrement les couches faibles.



Nous considérons que l'intérêt de la Mauritanie et de son peuple se situent au-dessus de tout et donc doivent cesser d'être victimes de divergences intestines entre pouvoirs et opposition, divergences qui privent cette dernière de ses droits les plus élémentaires.



Ayant entendu les promesses faites au peuple mauritanien par le Président actuel pendant la campagne présidentielle, ayant suivi les contacts pris par le président avec les acteurs politiques, ayant noté que durant la première année du quinquennat il n'a pas été enregistrées de graves exactions à l'endroit des leaders de l'opposition et n'ayant pas constaté d'interférences dans le traitement de la mission de la commission d'enquête parlementaire, RAG considère que tout ce qui vient être énuméré constitue les raisons du discours d'ouverture.



Ouverture prônée au lendemain de la proclamation des résultats du scrutin, par le président, l'honorable député BDA et le groupe des forces qui ont soutenu sa candidature aux présidentielles de juin 2019.



Omar ould Yali



Président du parti Rag



Nouakchott, 9 aout 2020









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité