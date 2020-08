CEP: Ould Diay convoquÃ©

Le Calame - La police chargée de la répression des crimes économiques a adressé ce dimanche 9 août une convocation à l'administrateur directeur général de la Snim pour venir répondre à des questions liées à des dossiers dans lesquels le rapport de la commission d'enquête parlementaire l'a cité.



Il est attendu que l'ancien ministre de l'économie et des finances sous le magistère de l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz qui a été nommé par l'actuel président comme ADG de la Snim devrait se présenter devant la police.



Avant lui, plusieurs autres anciens responsables dont l'ancien premier ministre Yahya Ould Hademine, l'ancien ministre de l'équipement et du transport, Mohamed Abdallahi Ould Oudaa, l'actuelle DG de la Mauritania Airways, Amal Mint Mewloud et l'ancien ministre de la justice Dia Malal.













