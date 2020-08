Un nouveau dÃ©putÃ© du parti au pouvoir fait son entrÃ©e au Parlement

Essahraa - Un nouveau député de l’Union Pour la République (UPR), le parti au pouvoir, vient de faire son entrée au Parlement, après la formation du Gouvernement II du président Ghazouani.



Il s’agit de Chriv Ahmed Ould Mohamed Limam, qui remplace à l’Assemblée nationale, le député de la ville de Kankoussa Lemrabott Ould Bennahi.



Ce dernier a été nommé au poste de ministre de la culture, de l’artisanat et des relations avec le parlement ce dimanche 9 aout courant dans le tout nouveau Gouvernement du Premier ministre Mohamed Ould Bilal, rappelle-t-on.



