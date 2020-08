Mauritanie: retour d'exil d'un homme d'affaires et opposant

Panapress - Abdel Ghoudous ould Abeidna, homme d’affaires et opposant, président de l’Union Nationale pour l’Alternance Démocratique (UNAD), ancien président du Front National pour la Défense de la Démocratie (FNDD), qui a farouchement combattu le putsch du général Mohamed ould Abdel Aziz contre le régime du président Sidi Mohamed ould Cheikh Abdallahi, perpétré le 06 août 2008, ex président de la Coordination de l’Opposition Démocratique (COD), est rentré au pays, a appris la PANA dimanche de sources bien informées.



Le parti Union Nationale pour l’Alternance Démocratique (UNAD), signale-t-on, est membre de la Coalition pour le Changement Démocratique (CCD), aux côtés de l’Union des Forces de Progrès (UFP) et du Rassemblement des Forces Démocratiques (RFD), qui a soutenu la candidature de Mohamed ould Maouloud à l’élection présidentielle du 22 juin 2019.



Abdel Khoudous ould Abeidna, acteur de l’un des groupes d’affaires les plus importants de Mauritanie, présent dans la logistique, le transport maritime, la consignation (représentation du Groupe Bolloré), la représentation de marque de véhicule… est le troisième homme d’affaires et opposant au régime de Mohamed ould Abdel Aziz, rentré au pays dans la foulée de l’investiture de Mohamed Cheikh El Ghazouani, après Aziz El Mamy (ex président du patronat) et le célèbre banquier, Mohamed ould Bouamatou.



Mohamed Cheikh El Ghazouani a été investi le 01 août 2019.



« Il faut tourner la page sombre des années du régime de Mohamed ould Abdel Aziz, se mettre au travail pour rattraper les années de développement perdues et laisser la justice jouer sereinement sa partition dans le traitement des actes de mauvaise gouvernance du passé », estime une source proche de l’UNAD.

















