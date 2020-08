VidÃ©o. Mauritanie: le nouveau gouvernement marquÃ© par le dÃ©part des proches de l'ancien prÃ©sident Aziz

Le360 Afrique - La composition du nouveau gouvernement mauritanien, dirigé par Mohamed ould Bilal, a été dévoilée hier, dimanche 9 août. Tous les proches de l'ancien président Mohamed ould Abdel Aziz, incriminés dans le rapport de la Commission d'enquête parlementaire (CEP), en sont partis.



La composition de la nouvelle équipe gouvernementale mauritanien est marquée par la réduction de ses membres, passés de 25 à 23 détenteurs de portefeuilles ministériels, et, surtout, par le départ de 6 ministres.



Parmi ceux-ci, figure l'ensemble des ministres cités dans le rapport d’une Commission d’enquête parlementaire (CEP) sur la décennie de gouvernance de l’ancien président, Mohamed ould Abdel Aziz, relevant de multiples irrégularités dans les procédures d’attributions de marchés publics, transmis au cours de la semaine dernière à la justice.







Il s’agit de donner à ces personnalités «toute latitude de prouver leur innocence, dans le respect de la présomption d’innocence.



Le président de la République, qui tient au respect du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, n’a pas interféré dans le travail des parlementaires, et observera la même attitude vis-à-vis de la justice», a expliqué Adama Bokar Soko, ministre, secrétaire général de la présidence.



Six nouvelles personnalités, parmi lesquelles Kane Ousmane (Economie, industrie et promotion des secteurs productifs) et Adessalem ould Mohamed Saleh (Pétrole, Mines et Energie), fortement applaudis par les internautes, font leur entrée dans le gouvernement.



Pour Ousmane Mamadou Kane, ancien vice-président de la Banque Africaine de Développement (BAD), il s’agit d’un retour gagnant, dix ans après un clash avec l'ex-président, Mohamed Abdel Aziz, alors qu’il était en charge du ministère des Finances.



Pour le reste, les traditionnels équilibres régionaux, tribaux et ethniques ont été globalement maintenus. Voici la composition de la nouvelle équipe gouvernementale mauritanienne.



Voici la liste complète des membres du nouveau gouvernement:



- Ministre de la Justice: MOHAMED MAHMOUD OULD CHEIKH ABDALLAH



- Ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l’étranger: ISMAEL OULD CHEIKH AHMED



- Ministre de la Défense nationale: HANENA OULD SIDI



- Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation: MOHAMED SALEM OULD MERZOUG



- Ministre de l’Economie et de l’industrie: OUSMANE KANE



- Ministre des Finances: MOHAMED LEMINE OULD DHEHBY



- Ministre des Affaires islamiques et de l’Enseignement originel: DAH OULD SIDI OULD AMAR TALEB



- Ministre du Pétrole, de l’Energie et des Mines: ABDEL SALAM OULD MOHAMED SALEH



- Ministre de la Fonction publique, du Travail, et de la Modernisation de l’administration: KAMARA SALOUM MOHAMED



- Ministre de la Santé: MOHAMED NEZIROU OULD HAMID



- Ministre des Pêches et de l’Economie maritime: ABDEL AZIZ OULD DAHI



- Ministre du Commerce et du Tourisme: NAHA MINT MOUKHNASS



- Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire: KHADIJAH MINT CHEIKH BOUKAH



- Ministre du Développement rural: DY OULD ZEIN



- Ministre de l’Equipement et des Transports: MOHAMEDOU OULD M’HAIMID



- Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement: SIDI AHMED OULD MOHAMED



- Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Technologies de l’information et de la communication: SIDI OULD SALEM



- Ministre de la Culture, de l’Artisanat et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement: LEMRABOTT OULD BENAHI



- Ministre de l’emploie de la Jeunesse et des Sports: TALEB OULD SIDI AHMED



- Ministre des Affaires sociales, de l’Enfance et de la Famille: NAHA MINT CHEIKH SIDYA



- Ministre de l’Environnement et du Développement durable: MARIAM BEKAYE



- Ministre Secrétaire Générale du gouvernement: AHMED TIJANE THIAM



Par notre correspondant à Nouakchott

Cheikh Sidya









