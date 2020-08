La Mauritanie rÃ©-autorise lâ€™exploration dâ€™or dans la rÃ©gion de Tiris Zemmour

Senalioune - La Mauritanie, à travers la Minerals Company, a commencé à octroyer des licences d’exploration aurifère traditionnelle dans la region de Tiris Zemmour située nord de la Mauritanie. Le gouvernement a identifié plusieurs zones dont des licences d’exploration aurifère pourraient être délivrés.



Les licences sont accordées à tout chercheur d’or de surface, dans l’une des zones identifiées en échange de 5000 mro. Un seul prospecteur est autorisé à obtenir plusieurs licences dans différentes zones, à condition de payer le montant de 5000 mro pour chaque licence obtenue dans les zones identifiées.



Le siège de la Mauritania Minerals Company à Zouerat connaît une forte participation des prospecteurs qui souhaitent obtenir des licences pour exercer l’activité minière dans la région.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité