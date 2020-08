Mauritanie : lâ€™orpaillage Ã©largi Ã  de nouvelles zones

Sahara Médias - Le gouvernement mauritanien, à travers la société des mines a élargi les zones d’orpaillage à 5 zones dans le nord-est du pays dont de nouvelles destinations.



Selon le correspondant de Sahara Medias au Tiris Zemour les nouvelles autorisations concernent des zones relevant de Gleib N’Dour, Bouameïma, M’Rig Ih qui regroupe les deux zones Zgoula et N’Seyriyatt.



A ces zones s’ajoutent M’Jehidatt et le point de Bir Moghrein alors que l’orpaillage sera autorisé dans la zone de Widyane El Kharroub, où se situent Legleyb Lakhdar, Tinwemar et Tmeymichatt Goulmane.



Les autorités mauritaniennes autorisent l’orpaillage dans les zones déterminées après paiement de 5.000 nouvelles ouguiyas et une seule personne peut obtenir plusieurs autorisations dans différentes zones en s’acquittant du montant fixé pour chaque autorisation.



Le siège de la société des mines à Zouerate, dans le nord du pays, connait une grande influence des orpailleurs désireux obtenir des autorisations pour la prospection aurifère l’année prochaine au Tiris Zemour.









