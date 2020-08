Mauritanie : rÃ©vision Ã  la hausse des prix de certains mÃ©dicaments

Saharamédias - Le ministère mauritanien de la santé a dressé une circulaire à tous les importateurs privés, la centrale pour l’achat des médicaments essentiels (CAMEC), les pharmacies et les dépôts pharmaceutiques portant réaménagement des pix de certains médicaments.



Selon la circulaire du ministère l’augmentation portée sur les prix de certains médicaments, est la conséquence de l’augmentation des taux de change. Parmi les médicaments concernés ceux du diabète, la tension artérielle et les analgésiques.



En février dernier le ministère avait publié un arrêté fixant les marges bénéficiaires applicables sur les médicaments par la CAMEC.



Selon la décision du ministère de la santé les prix des médicaments commercialisés par la CAMEC, les grossistes, les pharmacies et les dépôts pharmaceutiques seront fixés sur l’ensemble du territoire national.



Le ministère de la santé, au lendemain de la formation du premier gouvernement du président Mohamed O. Cheikh Ghazouani avait entrepris l’application de certaines mesures dont notamment le respect des distances entre les pharmacies et fixer les prix des médicaments.













