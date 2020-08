La Mauritanie demande aux partenaires du G5 Sahel dâ€™honorer leurs engagements

Sahara Médias - La Mauritanie a appelé à tous les partenaires dans le cadre de la lutte contre le terrorisme à mettre en œuvre leurs engagements afin d’appuyer le G5 Sahel à faire face au terrorisme dans la région.



Cet appel est contenu dans un communiqué de condoléances du ministère des affaires étrangères à l’adresse de la France et du Niger, après l’assassinat de citoyens de ces deux pays, dans la région de Koré, au Niger.



La Mauritanie qui préside actuellement le groupe du G5 Sahel réaffirme son choix irréversible de consolider l’action commune entre les 5 pays afin de venir à bout de toutes les formes de terrorisme violent et le crime organisé dans la région, conformément aux dispositions prévues dans ce domaine par ces pays.



Le ministère mauritanien des affaires étrangères a appelé tous les partenaires dans le domaine de la lutte contre le terrorisme à mettre en pratique toutes les mesures relatives au respect de leurs promesses et leurs engagements afin d’extraire les racines du terrorisme dans la région, à travers une approche intégrée qui allie à la fois des mesures sécuritaires fermes et la mise en place des fondements solides d’un développement durable.



Huit personnes, six français et deux nigériens, ont été tués dimanche lors d’une attaque menée par des hommes à motos dans la région de de Koré, au Niger.



Il s’agit de la première attaque menée contre des occidentaux dans cette région touristique, une destination privilégiée des ambassadeurs, diplomates et enseignants.



Considérée comme sûre, cette région abrite des organisations non gouvernementales travaillant dans le domaine de la protection des girafes.









