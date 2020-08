Des proches de lâ€™ancien prÃ©sident Aziz adhÃ¨rent Ã  un parti dâ€™obÃ©dience baathiste

Saharamédias - Le secrétaire général adjoint du parti unioniste, démocratique et social, Mahfoud O. Ezzizi a déclaré mardi que des proches de l’ancien président Mohamed O. Abdel Aziz ont intégré sa formation politique et y ont occupé des postes importants.



Ould Ezzizi a ajouté, dans une déclaration à Sahara Medias qu’en tête des nouveaux adhérents à ce parti, d’obédience baathiste, l’ancien ministre et ancien dirigeant de l’UPR au pouvoir, Seyidna Ali O. Mohamed Khouna et l’ancien ministre et ancien président de l’UPR, Isselkou O. Ahmed Izidbih.



Ce parti avait tenu son congrès mercredi dernier, en l’absence de toute couverture médiatique, un congrès qui a élu ould Mohamed Khouna au poste de secrétaire général du parti (poste de président) tandis que l’ancien secrétaire général de la formation devient secrétaire général adjoint.



Selon Ould Ezzizi le parti a décidé de conserver intactes les textes intérieurs régissant le parti.



Des sources précisent que ces développements interviennent alors que l’ancien président Ould Abdel Aziz tente de réintégrer la scène politique et que sont ouvertes des enquêtes sur la gestion de la dernière décennie au cours de laquelle O. Abdel Aziz était au pouvoir.



Cette formation politique, créée en 1994 et officiellement reconnue en août 1995, s’est installée dans un immeuble au centre de la ville, selon le communiqué publié sur le site du parti.



La même source ajoute que ce parti a été formé à l’initiative d’un groupe de jeunes cadres, épousant, à majorité, l’idéologie du parti Baath arabe et socialiste.













