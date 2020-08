PUDS : La renaissance

Le Calame - L'ancien président du comité pour la réforme de l'Union pour la république et ancien ministre sous la mandature de Mohamed Ould Abdel Aziz, Seyidna Ali Ould Mohamed Khouna a été désigné secrétaire général du parti unioniste démocratique et social (PUDS) qui a repris ses activités et acquis un siège flambant neuf à Nouakchott.



Ce parti a organisé un congrès extraordinaire suite à l'adhésion de proches de l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz et deux de ses anciens ministres notamment Seyidna Ali Ould Mohamed Khouna et Isselkou Ould Ahmed Izid Bih qui furent respectivement président du comité de réforme de l'UPR et président de celui-ci.



Ces informations ont été confirmées à Al Akhbar par Mahfoudh Ould Azizi propriétaire et unique adhérent du parti, qui en devient après cette restructuration secrétaire général adjoint. Ould Mohamed Khouna a été choisi pour le secrétariat général qui est la plus haute instance du parti.



Dans une déclaration à Al Akhbar, Ould Azizi a dit que le parti a informé le ministère de l'intérieur et de la décentralisation des changements intervenus au sein de la formation politique lors de son dernier congrès.



Ould Azizi a nié tout lien de l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz avec le parti malgré l'adhésion de certains de ses proches. Pour lui, Ould Abdel Aziz ne fait pas partie des personnalités ayant rejoint la formation politique.



Selon des sources proches du parti, les ministres Isselkou Ould Ahmed Izid Bih et Niang Jibril sont devenus membres du bureau Exécutif du parti. Une information démentie dans la soirée par l'ancien secrétaire général du gouvernement Niang Jibril qui a nié tout lien avec ce parti.



Ce qui est sûr en tout cas est que Ould Abdel Aziz n’est pas loin. C’est lui qui aurait acquis le siège du parti et lancé ses partisans dans le bain. Une façon comme une autre pour tenter de reprendre du poil de la bête (sans jeu de mots) avant ses inévitables ennuis judiciaires.









