Le prÃ©sident de lâ€™UFP : Â« Ghazouani a entrepris des pas sur la voie des rÃ©formes Â»

Sahara Médias - Le président du parti de l’UFP (union des forces de progrès), Mohamed O. Maouloud a déclaré mardi soir, lors d’un entretien avec la chaîne Sky News, que le président Mohamed O. Cheikh Ghazouani a entrepris des pas qui donnent un véritable espoir de réformes.



La première de ces étapes a notamment déclaré Ould Maouloud est son acceptation de la commission d’enquête parlementaire et l’acceptation de la conclusion de ses travaux ce qui s’est traduit par le fait de ne pas accepter, au sein du gouvernement, tous ceux qui sont poursuivis dans ces dossiers.



Le président de l’UFP a encore dit que le président Ghazouani a œuvré à rapprocher les acteurs politiques, « un bon présage » dit-il, d’autant qu’il y a des dossiers en suspens entre l’opposition et le pouvoir pour lesquels il est indispensable de trouver des solutions.



Mohamed O. Maouloud a encore évoqué, dans cet entretien, la question de la commission d’enquête parlementaire, ajoutant que la décennie du pouvoir de l’ancien président Mohamed O. Abdel Aziz a été caractérisée par une étrange tendance au pillage.



Le président de l’UFP a enfin déclaré que la commission d’enquête parlementaire n’a été chargée que de quelques dossiers lors de la présidence de l’ancien président, ajoutant que les dossiers de corruption, lors de le dernière décennie sont « incernables ».









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité