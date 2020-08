Premier conseil des ministres du gouvernement dâ€™Ould Bilal

RMI-Info - Le Président de la République a présidé ce mercredi 12.08.2020 le premier conseil des ministres après la démission du gouvernement d’Ismael Bodda Cheikh Sidiya remplacé par Mohamed Ould Bilal.



Le dimanche dernier, Adama Soko, Secrétaire général de la présidence avait présenté devant la presse la liste de nouvelle équipe gouvernementale. Plusieurs ministres impliqués dans des malversations financières sous le règne d’Abdel Aziz ont été remerciés.



De nouvelles personnalités mauritaniennes venue des postes à l’étranger ont intégré le gouvernement qui marque la deuxième année de Ghazouani.



La rédaction









