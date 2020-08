Une chance pour la Mauritanie !

Abdoulaye Djimme Diaw - L'initiative des partis politiques de se retrouver au sein d'une structure commune pour discuter des questions fondamentales du pays est à saluer à plusieurs égards.



D'abord c'est une première dans l'histoire politique du pays. En effet, malgré les dures épreuves que le pays a traversées depuis un passé récent qui a remis en cause jusqu'aux fondements de son unité, jamais une telle initiative n'a été envisagée.



Depuis 1978, ce pays, pourtant ayant à son sein des courants politiques avises, des patriotes de grandes dimensions, marche sur la crête, avec un risque permanent de guerre civile, n'a jamais souhaité ou pu mettre en place une telle initiative unitaire.



Ensuite, cette initiative intervient à un moment historique de l'évolution politique pays, avec la rencontre de deux opportunités : un homme et une circonstance.



Sans préjuger de l'avenir, on peut observer aujourd'hui un consensus sur des dispositions favorables à l'endroit du Président de la République. De constat, cet homme, depuis un an , a su apaiser la scène politique. Il a réussi à fédérer plusieurs bonnes volontés avec comme conséquence la décrispation du microcosme politique.



La circonstance est celle d'une Assemblée Nationale qui a pris à cœur sa mission de contrôle de l'action de l'exécutif, à travers la mise en place place d'une commission d'enquête parlementaire dans un esprit de consensus général. Cette commission a travaillé dans la sérénité et a produit un rapport qui a fait l'unanimité au sein de la chambre.



La conjugaison de ces deux facteurs est entrain de produire des conséquences inespérées, il y a quelques mois.



Cette initiative doit réussir.



Toutes les forces politiques doivent la soutenir parce que l'avenir radieux de la Mauritanie, celui auquel son peuple a toujours aspiré et aujourd'hui encore plus, est en cours conception, de genèse.



Le génie du peuple mauritanien peut s'exprimer à travers l'imagination de multiples réformes dans tous les secteurs, réformes institutionnelles, politiques, économiques et sociales qui hisseront la Mauritanie au rang des nations grandes par leurs évolutions et par leur capacité à évoluer et à s'adapterait exigences du siècle dans l'intérêtbien compris de son peuple.



Dieu est avec ceux qui luttent et dans notre lutte pour un avenir meilleur, Il nous rejoindra. Amine !!!!











