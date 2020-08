Ã€ MbahÃ©, une association des jeunes sauve un poste de santÃ©

Initiatives News - À Mbahé (Brakna, département de Mbagne), des jeunes ont pris l’initiative d’électrifier leur poste de santé afin que leurs stockages de médicaments ne périssent plus.



Avec la chaleur qui dépasse parfois plus de 45°C, AJMD (Association des Jeunes de Mbahé pour le développement) trouve nécessaire d’installer l’électricité dans ce bâtiment flambant neuf pour permettre la nette conservation des médicaments.



Le président de l’association Tidjane Dia remercie l’ensemble des personnes qui se sont activées pour la réalisation de ce projet rocambolesque.



Souleymane Kidé









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité