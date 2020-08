La police ferme le siÃ¨ge du Parti unioniste dÃ©mocratique socialiste, proche de lâ€™ancien prÃ©sident Aziz

Adrar-Info - La police mauritanienne a fermé le siège du Parti unioniste social-démocrate, que l’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz a tenté d’utiliser comme nouveau front politique sous sa direction .



Selon des sources privées qui se sont entretenues avec Sahara Media, le ministère de l’Intérieur n’a pas été informé de la conférence générale tenue par le parti, ni des changements que le parti a apportés à sa formation, contrairement à ce qu’exige la loi.



Le reporter de Sahara Media a déclaré que le siège du parti a été fermé et que les forces de sécurité ont demandé aux travailleurs qui effectuaient des travaux dans le bâtiment de quitter le siège.



La sécurité mauritanienne a interpellé aujourd’hui, mercredi, le notaire des contrats qui a transcrit et validé les changements apportés par le parti à sa formation, sous prétexte que «les partis politiques ne se vendent pas et ne s’achètent pas» , selon la source. ( Autrement dit que les changements qui interviennent au sein des partis politiques ne sont pas du ressort du notaire)



Source :Saharamedias



Traduit par Adrar.info













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité