CommuniquÃ© : rencontre des reprÃ©sentants du PPJ avec la Commission nationale de rÃ©forme de la presse

Initiatives News - Sur invitation de la Commission nationale de réforme de la presse, une délégation du Pacte Professionnel des Journalistes mauritaniens (PPJ) a rencontré ce jeudi matin ladite commission.



Cette délégation était composée de Mr Abdallah Séyid Coordinateur du Pacte et deux de ses collaborateurs, en l’occurrence MM. Abderrahmane Ould El Moujteba et Bakari Guèye.



L’objet de la rencontre était la remise du document produit par le Pacte et qui porte sur le diagnostic du secteur de la presse en Mauritanie et les solutions envisagées.



Après le mot de bienvenue prononcé par le président de la Commission Mr Mohamed Mahmoud Ould Wedadi, Mr Abdallahi Ould Mouhamedou, membre de la commission a fait une présentation de celle-ci et les objectifs qui lui sont assignés.



Il a rappelé que cette commission revêt une très grande importance car elle a été instituée par décret et son action sera supervisée par le président de la République. Il a ajouté que sa mission consiste à proposer une réforme globale du secteur de la presse en s’appuyant sur les professionnels du secteur ce qui dit-il constitue un défi ; et d’affirmer que la mission de la commission n’a pas été limité dans le temps.



Quant aux difficultés auxquels la commission fait face actuellement elles se résument à l’obtention d’un siège ce qui est en passe d’être réglé et il y a aussi la question du budget et celle du personnel d’appui.



La commission a d’ores et déjà réalisé son plan d’action qui se résume à six points :



-Dresser l’état des lieux du secteur de la presse en Mauritanie ;



-Etablissement d’un manuel de procédure pour la réalisation de sa mission ;



-Etablissement d’un chronogramme où sont définies les priorités ;



-Ciblage des domaines à étudier pour le document final ;



-Réalisation d’une fiche à remplir par chaque personne ressource et dans laquelle cette dernière est invitée à définir cinq(5) priorités et cinq (5) solutions ;



-Etudier l’aspect technique et l’organigramme statutaire.



L’objectif de ce travail sera de produire un document basé sur du concret et applicable. Ce document doit être conforme à la loi et il doit faire l’unanimité. Il doit aussi être conforme aux orientations du pouvoir.



Pour le président de la Commission, celle-ci envisage de rencontrer tout le monde, de les écouter et de tirer des enseignements de ce qu’ils auront à avancer. Il s’est félicité du travail abattu par le Pacte Professionnel des Journalistes mauritaniens affirmant que la commission compte beaucoup sur lui rappelant au passage qu’il était prévu que les représentants du Pacte soient reçus en priorité.



Les membres de la commission ont insisté sur leur indépendance et ont promis que cette opération ne sera pas politisée. Les solutions pérennes auxquelles elle aboutira ne seront attribuées à aucune personne.



Le président du pacte Mr Abdellah Séyid s’est félicité de la mise sur pied de cette commission qui dit-il vient à point nommé. Il a exprimé la volonté et la disponibilité de tous les membres à contribuer au travail de la commission.



Il est revenu sur la naissance douloureuse du Pacte après avoir résisté aux dissensions internes qui ont ralenti voire même influé sur la qualité de son travail.



Ould Séyid a brièvement présenté le document confectionné par le pacte affirmant que ce document aurait dû être beaucoup meilleur si les différents protagonistes du secteur n’avaient pas transformé la Plateforme de travail en champ de bataille.



Il a recommandé trois choses qui seraient essentielles à ses yeux : définir les critères du métier de journaliste, veiller à la qualité de la production journalistique et mettre sur pied une véritable agence nationale d’information ; créer une organisation unie et crédible pour les journalistes et mettre des garde-fous pour contrôler la liberté syndicale.



Les membres de la délégation du pacte ont abondé dans le même sens que son coordinateur. Ils ont demandé de confier la gestion du secteur aux compétences avérées ainsi que l’application stricte des recommandations de la commission qui devrait séquencer son travail et procéder par étapes (Court, moyen et long terme).



Enfin la Commission qui a désigné un Secrétaire Général a promis de commencer effectivement ses travaux dans les tous prochains jours.



Nouakchott, le 12/08/2020



La Commission de Communication et de Suivi du Pacte Professionnel des Journalistes Mauritaniens









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité