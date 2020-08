La police recherche le fondateur du Parti Unioniste DÃ©mocratique et Social (PUDS)

Alakhbar - La police mauritanienne s’est lancée à la recherche du fondateur du Parti Unioniste Démocrate Socialiste (PUDS) et de son ex Secrétaire Général Mahfoudh Ould Azizi, a révélé une source sécuritaire.



Une traque qui intervient quelques heures seulement après la publication d’informations relatives à la cession de Ould Azizi de la direction du parti au profit d’un proche de l’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz et le transfert du siège du PUDS dans un immeuble sis dans le centre de la capitale, Nouakchott.



Ould Azizi a déclaré dans un communiqué à la presse que le PUDS a tenu un congrès général la semaine dernière, au terme duquel, l'ancien ministre, Seyedna Ali Ould Mohamed Khouna, a été élu Secrétaire Général du parti, soit le poste le plus élevé dans cette formation.



Il a même prêté à deux anciens ministres, en l’occurrence Dr Isselkou Ould Ahmed Izidbih et Mohamed Jibril Niang leur adhésion au Bureau Exécutif du parti.



Ce dernier avait catégoriquement démenti cette adhésion, rappelle-t-on.



Edité par Al-akhbar



Traduit de l’Arabe par Cridem



Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité