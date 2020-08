Accord de partenariat entre

AMI - Le Délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion (Taazour), M. Mohamed Mahmoud Ould Bouasria, et le président de la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH), M. Ahmed Salem Ould Bouhoubeini, ont signé mercredi au siège de la Délégation à Nouakchott une convention de partenariat qui garantit coopération et complémentarité entre les deux parties..



Cet accord vise à formaliser la volonté de Taazour et de la Commission nationale des droits de l'homme d'établir un partenariat constructif afin de répondre aux principaux besoins des groupes pauvres et vulnérables de la population qui ont souffert ou souffrent encore d'injustice et de marginalisation.



Cet accord vise également à redoubler les efforts menés et à développer la coopération entre les différents acteurs dans le domaine des droits de l'homme pour relever les défis liés à la garantie des droits sociaux et économiques des groupes cibles, notamment en matière d'accès à l'eau potable, aux services de santé et d'éducation.



Il s’agit d'arriver à assurer un niveau de vie décent aux citoyens en leur fournissant l'électricité et tous les droits économiques, sociaux et culturels. A cela s’ajoute la formation et l’encadrement dans les domaines de la gestion de projets générateurs de revenus, afin de renforcer l'inclusion économique de la population cible.



Dans une déclaration en marge de la cérémonie de signature, le Délégué général de Taazour a affirmé que cet accord, le premier du genre au niveau national, traduit la volonté nationale de conjuguer les efforts de tous afin de protéger les droits de l'homme et de les porter au niveau des aspirations et des espoirs que les groupes cibles attachent aux engagements du programme du Président République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.



Il a ajouté que ce partenariat servira de moyen de liaison entre l'organe exécutif et les autorités compétentes, inaugurant une nouvelle ère de coopération et d'intégration effective de tous les acteurs des droits de l'homme. Il offrira, en outre, des opportunités à Taazour pour atteindre rapidement les groupes cibles, qui sont la pierre angulaire de ses programmes et projets.



Il a indiqué que la commission œuvrera de concert avec tous les acteurs impliqués afin d'atteindre et de changer la réalité de ces groupes et leur permettre de rattraper le retard qu’ils ont accusé.



Pour sa part, le président de la commission nationale des droits de l'homme s’est dit heureux de parvenir à cet accord, selon lequel la commission sera un partenaire consultatif de la délégation en vertu des missions qui lui sont confiées : traiter avec la société civile, recevoir des plaintes, exploiter une banque de données.



Il a appelé les organisations non gouvernementales opérant dans le domaine des droits de l'homme à rejoindre la Commission nationale des droits de l'homme, qui fera tout son possible pour assurer le lien entre la commission et les différentes organisations oeuvrant dans le domaine des droits de l'homme afin d'unifier tous les efforts pour atteindre des objectifs communs.



La cérémonie de signature s'est déroulée en présence des deux secrétaires généraux de la Délégation Taazour et de la Commission nationale des droits de l'homme ainsi que d’un certain nombre de responsables centraux de ces deux institutions.









