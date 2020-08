CEP : Nouvelles auditions

Le Calame - La police chargée de la répression des crimes économiques a auditionné ce mercredi l'ancien ministre du pétrole, de l'énergie et des mines Mohamed Ould Abdel Vetah et l'ancien directeur général de la SOMELEC Mohamed Salem Ould Ahmed dit El Merkhi.



Les deux anciens responsables de la décennie azizienne ont été entendus par la police dans le cadre de dossiers dans lesquels leurs noms ont été cités par la commission d'enquête parlementaire. La police des crimes économiques a commencé à entendre les impliqués dans les dossiers transférés à la justice.



C'est ainsi que plusieurs anciens responsables dont un premier ministre (Yahya Ould Hademine), un ancien ministre de l'équipement et des transports et ancien administrateur directeur général de la Snim ( Mohamed Abdallahi Ould Oudaa), une ancienne ministre et actuelle directrice générale de la compagnie aérienne nationale (Amal Mint Mouloud ) et l'ancien ministre de l'économie et des finances et actuel directeur général de la Snim ( Moktar Ould Diay) ont été entendus.



La police des crimes économiques a aussi convoqué et auditionné Mohamed Ould M'Sabou (beau-fils de l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz) et son épouse Esma Mint Abdel Aziz.













