Rosso : La peine capitale prononcÃ©e contre lâ€™auteur du viol et meurtre de Khadijetou Oumar Sow

Tawary - La cour criminelle du tribunal de Rosso, au sud -ouest de la Mauritanie a prononcé la peine capitale contre l’auteur du double crime (viol suivi de meurtre) de la jeune fille (31 ans) Khadijetou Oumar Sow, le mercredi 25 mars dernier, dans une zone dégagée aux alentours de Tiguend (Trarza) située à 100 km de Rosso.



La peine a été prononcée suivant l’article 280 du droit pénal mauritanien, dit-on. C’était aujourd’hui, mercredi 12 août 2020, lors du prononcé tenu en présence des parents et proches de la défunte.



Ces derniers ont fait le déplacement de Kaédi et Nouakchott pour assister. Selon notre correspondant, les parents de la victime ont salué le verdict.



Nous rappelons que A.B, l'auteur du crime était arrêté par la police de Dar-Naim puis conduit à Tiguend, où, il a été remis à la brigade de gendarmerie puis déféré au parquet de Rosso.



Là, il a été écroué à la Maison d'Arrêt de Rosso avant qu'il ne soit jugé aujourd'hui.













