Mauritanie: le gouvernement dÃ©pose une contestation sur la dissolution du PUSD

Senalioune - Le gouvernement mauritanien a déposé une contestation contre le jugement rendu par la Cour suprême en faveur du Parti unioniste social-démocrate.



L’appel a été déposé au nom du gouvernement par le ministère de la Justice, dans le but de réexaminer le verdict annulant la décision du ministère de l’Intérieur de dissoudre le parti en application de la loi sur les partis politiques.



La Cour suprême s’était prononcée en faveur du Parti unioniste social-démocrate contre la décision du ministère de l’Intérieur.



Cependant la police a fermé le siège du parti et a arrêté au moins quatre personnes dont le notaire Mahmoud Ould Ahmed Maaloum en raison de leurs liens financiers avec l’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz qui est soupçonné d’acheter le parti.



Le notaire est accusé d’avoir signé des contrats illégaux pour le transfert du parti aux collaborateurs de l’ancien président.



Le ministère de l’Intérieur a accusé les dirigeants du Parti unioniste social-démocrate d’avoir violé la loi régissant les partis politiques, niant que le parti ait informé le ministère d’une date précise pour tenir sa conférence, contrairement à ce qui est stipulé par la loi.



Affaire à suivre…



Par Moustapha Sidiya











Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité