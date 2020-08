CEP : rÃ©union des dÃ©putÃ©s du parti au pouvoir

Sahara Médias - Le groupe parlementaire de l’UPR, parti au pouvoir, a tenu jeudi une réunion dans les locaux de l’assemblée nationale consacrée aux travaux de la commission d’enquête parlementaire. Les députés ont salué la neutralité du pouvoir exécutif vis-à-vis des travaux de la commission, selon les sources de Sahara Medias.



Au cours de cette réunion présidée par le président du groupe H’Bib O. Djah, les parlementaires ont salué le communiqué des partis politiques représentés au parlement relatif à la charte républicaine.



Ces partis avaient salué la restauration du rôle de contrôle à travers la création de la commission d’enquête et l’adoption de la loi relative à la création de la haute cour de justice et ont loué le respect par le pouvoir exécutif du principe de la séparation des pouvoirs.



Cette réunion intervient au lendemain du transfert du dossier de l’enquête parlementaire et le début de l’audition de certaines personnalités citées dans cette enquête dont des membres de la famille de l’ancien président Mohamed O. Abdel Aziz et d’anciens ministres.









