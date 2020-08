Mise au point au sujet des rumeurs qui circulent concernant mon dÃ©part de lâ€™U.P.R.

Djibril Hamady NIANG - Malgré un premier démenti publié le 12 août 2020 à CRIDEM et la mise au point faite sur sa page Facebook par un ancien collègue ministre qui porte un nom qui s’apparente au mien, des rumeurs persistances circulent depuis quelques jours dans certains articles de presse, annonçant volontairement ou non, mon départ du parti U.P.R.



Ce mode opératoire est tombé en désuétude et du reste, ne fonctionne d’ailleurs plus. Je viens par la présente marquer à nouveau, et avec véhémence, un formel démenti à cette allégation.



M. NIANG Djibril Hamadi



Ex-Minsitre Secrétaire Général du Gouvernement











Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité