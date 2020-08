L'ex-prÃ©sident Aziz s'offre Me EÃ¯da Taghiyoullah pour assurer sa dÃ©fense face Ã  la justice

Mourassiloun - L’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz a fait appel à un avocat pour assurer éventuellement sa défense face à la police anticorruption, qui serait vraisemblablement Me Eïda Taghiyoullah, un mauritanien portant la nationalité canadienne, ont révélé des sources généralement bien informées.



Me Eïda Taghiyoullah a contacté dernièrement la police, se présentant comme étant l’avocat de l’ancien président, sans que davantage d’informations soient fuitées sur la nature de cette rencontre.



L'avocat Me Eïda Taghiyoullah soutient l'ancien président, Mohamed Ould Abdel Aziz comme il entretient avec lui des relations qualifiées de distinguées.



Spécialisé dans les questions d'immigration, Me Eïda Taghiyoullah est un professeur mauritanien portant la nationalité canadienne.



Il a rejoint le barreau mauritanien l'année dernière.



Il est très connu au sein de la communauté canadienne, notamment au niveau de Montréal.



