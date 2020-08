Les travailleurs de lâ€™hÃ´pital d'Atar se mettent en grÃ¨ve aprÃ¨s des mois de souffrance

Adrar Info - Les travailleurs de l’hôpital d'Atar se mettent en grève après des mois de souffrance.



Les travailleurs de l’hôpital régional ont entamé une grève à durée indéterminée pour réclamer le payement de leurs salaires qu’ils n’ont perçu depuis huit mois complets.



Les travailleurs grévistes portaient et scandaient le slogan: « Nous travaillons pour vivre ».



Source : http://zahraa.mr/node/24613



