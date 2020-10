Arrêt du stage des

Le Calame - Les responsables de l'école de gendarmerie de Rosso ont arrêté depuis deux jours les séances de stage des fonctionnaires/stagiaires de l'École Nationale d'administration, de la presse et de la magistrature.



Cet arrêt serait lié au décès le jeudi passé d'un inspecteur des impôts au cours de ces séances qui se sont limitées le dimanche 11 octobre au salut du drapeau et à quelques simples mouvements de routine.



Les responsables médicaux et militaires de l'école de gendarmerie qui supervisent le stage des élèves de l'ENAJM sont dans la perspective de procéder à des analyses médicales au profit de tous les stagiaires afin de connaître les capacités physiques des élèves à supporter la formation militaire qui a été prévue dans leur cursus depuis quelques années.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité